Convegno sull’importanza dei Balcani

L’importanza dell’area balcanica e della costa adriatica, per il passato, il presente e il futuro del nostro Paese e più in generale dell’area mediterranea, affonda le radici in un passato di lungo periodo, che da oggi a sabato In via Ariani 1 verrà studiato e interpretato nel convegno ’Lo spazio adriatico e i Balcani dal Medioevo all’età contemporanea’ (curatori scientifici Michele Marchi e Raffaele Savigni del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna).

Storici, giuristi, ma anche politologi, operatori economici e analisti di questioni strategiche si incontreranno a Ravenna per confrontarsi e portare i loro punti di vista e le loro analisi a partire da oggi pomeriggio con una prima sessione di lavoro dedicata ai Balcani in epoca medievale e moderna. Tra i relatori Piero Fassino (Cespi), Patrizio Fondi (Unibo e diplomatico), Alberto Pagani (ex deputato, esperto di intelligence e docente di Terrorismo internazionale).