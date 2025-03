Convention dei Giovani Imprenditori di Confartigiato

La convention di formazione della seconda edizione del Premio “Giovani Imprese: innovare oggi, guidare il domani”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Emilia-Romagna e promossa dalla Federazione regionale di Confartigianato, si è svolta il 14 marzo presso il Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna, a Bologna.

Le giovani imprese premiate sono state lo StudioTotipotente, azienda riminese che si occupa di recuperare tessuti di scarto e rifiuti aziendali per poi trasformarli in sacchi a pelo, Flash Battery di Sant’Ilario d’Enza che progetta, produce e monitora da remoto batterie al litio customizzate, fornite ai costruttori di macchine e veicoli industriali con elevate esigenze di personalizzazione e, al terzo posto Uniontel, attività parmense specializzata in progettazione, realizzazione e installazione di apparecchiature telefoniche speciali.

Le aziende della provincia di Ravenna che hanno partecipato e che si sono ben classificate, sono state: Vanitas sas. di Casadio Massimo & c., parrucchieri a Lugo, con la giovane socia Melania Tosi; Biroke studio di Shamil Shilan, videomaker a Fusignano; GAIA di Gaia Gorini, negozio concept store di Cervia; Filo di zucchero sas di Francesca Deriu, servizio educativo nido privato di Faenza.

Alla premiazione hanno voluto essere presenti anche i vertici di Confartigianato della provincia di Ravenna, con la Presidente Emanuela Bacchilega, il vice segretario Stefano Venturi ed il referente del Movimento giovani Enea Emiliani. La Convention del Gruppo Giovani di Confartigianato Emilia-Romagna è da sempre un momento importante di dibattito e confronto che l’associazione dedica ad uno dei cardini della nostra economia. Nella nostra regione alla fine del 2024 le imprese gestite da giovani under 35 sono infatti ben 31.603, pari al 7,3% del totale delle imprese presenti in regione.