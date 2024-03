Convento S. Francesco. Sopralluogo ai lavori

L’ex convento di San Francesco e palazzo Abbondanza. Sono due tra i cantieri più importanti dei nove in corso a Bagnacavallo grazie ai fondi del Pnrr. Ieri si è svolto un sopralluogo con la sindaca Eleonora Proni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagni, la responsabile Cultura del Comune Francesca Benini e all’architetto responsabile dell’area tecnica del Comune Gabriele Bellini. I lavori, come scrive il Comune in una nota, stanno seguendo il cronoprogramma previsto.

All’ex convento di San Francesco si sta concludendo l’implementazione impiantistica nello spazio adibito ad albergo, che riaprirà a metà di aprile. Proseguono il recupero dell’ala di via De Amicis e la riqualificazione degli spazi al pianterreno e al primo piano usati per mostre ed eventi. Le opere, eseguite da Cear Ravenna, ammontano a un milione e 537mila euro.

Palazzo Abbondanza è oggetto di due restauri: uno scientifico e di consolidamento strutturale dell’immobile, che ospiterà il centro sociale e le associazioni; l’altro per la riqualificazione della corte interna con una nuova struttura a servizio del centro sociale. Il primo intervento è eseguito dalla Mulinari Costruzioni Generali di Ravenna per un milione e 570mila euro, il secondo dalla Acmar di Ravenna per un milione e 285mila euro.

È possibile seguire l’avanzamento dei nove cantieri Pnrr e del sottopasso di via Bagnoli su www.comune.bagnacavallo.ra.it/Argomenti/Speciali/PNRR