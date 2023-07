Conversazione con Bergonzoni L’attore sul palco alle 21

Alessandro Bergonzoni è il protagonista dell’incontro previsto stasera a Castel Bolognese. L’appuntamento fa parte degli eventi di “Sere d’Estate”, il calendario estivo a cura dell’Assessorato alla Cultura del centro. Alle 21 di stasera è in programma l’incontro con Bergonzoni. Sarà una conversazione a 360 gradi con l’attore che si svolgerà sul palco allestito al Centro di Ricerca Espressiva del Vecchio Macello (via Dal Prato 14B). Domani alle 18 presso il Museo Civico si terrà un dialogo archeologico tra Fabrizio Corbara, curatore del Museo Classis, e Valerio Brunetti, storico castellano, attorno alle due fibule gote, oggetti di alta oreficeria del sec. V d.C. Le fibule sono ritornate in prestito nella terra dove sono state scoperte e saranno visibili anche domenica dalle 10 alle 12. Alle 21 al Parco Ravaioli ’Il Cigno’ presenterà l’esibizione ’Ritmica sotto le stelle’ con la società castellana ’Farfalle’.