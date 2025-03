Conversazione su monete e commercio sabato al Musa

’Da Cervia a Prato della Rosa: monete e commercio nella Romagna Medievale’ è il titolo della conversazione di Domenico Luciano Moretti in programma sabato alle 16 al Musa, Museo del Sale, in via Nazario Sauro 24. L’intervento si concentrerà soprattutto sul ruolo di Cervia nel commercio del sale e sulla circolazione monetaria documentata dai numerosi reperti. La presentazione offrirà una panoramica sui risultati delle indagini finora svolte e sul metodo di studio adottato per l’analisi delle monete. Partecipazione libera e compresa nel biglietto.