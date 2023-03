Sarà Pietro Lenzini, domani alle 18 a Faenza, a tenere una visita guidata con relativa conversazione su Romolo Liverani e il rinnovamento del teatro sacro. L’appuntamento è all’Auditorium del Palazzo degli Studi - Liceo Torricelli, in via Santa Maria dell’Angelo 1. Nel XIX secolo la grande stagione del teatro sacro che aveva costituito un genere particolare, sostanzialmente aveva cessato la sua funzione. Lo sviluppo della scenografia del melodramma sostituisce completamente le altre forme di spettacolarizzazione. Liverani, in sintonia con le mutate condizioni culturali, riesce a rinnovare la scenografia destinata alla Chiesa con esiti di originalità. A seguire si terrà una visita guidata all’adiacente chiesa di Santa Maria dell’Angelo.