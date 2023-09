Coop, previste 3.300 assunzioni

Nei prossimi sei mesi le cooperative associate a Legacoop Romagna assumeranno (se le trovano) 3.300 persone nel settore dei servizi (46%), produzione (edilizia e industriali, 26%), sociale (21%), agroalimentare (6%) e culturmedia (1%). La rilevazione – presentata da Simona Benedetti, coordinatrice dell’Attività sindacale di Legacoop Romagna – è stata effettuata dal centro studi di Legacoop e Federcoop Romagna su un campione di circa 100 imprese rappresentative delle circa 400 aderenti a Legacoop Romagna; essa evidenzia un lieve calo rispetto alla precedente rilevazione di maggio, ma anche un balzo in avanti di oltre il 15% delle assunzioni attese rispetto all’ottobre del 2022. Le preoccupazioni principali rispetto alle nuove assunzioni riguardano proprio la mancanza cronica di figure professionali (41%), ma anche il costo del lavoro e l’incertezza sui nuovi istituti che potrebbero affacciarsi nell’ordinamento (23%), l’inflazione (10%), la crisi energetica e le tensioni politiche internazionali (9%). Da gennaio ad agosto 2023 le cooperative di Legacoop Romagna hanno assunto 7.532 nuovi lavoratori, per il 25% oltre i 51 anni e una percentuale analoga dai 18 ai 29. In 6 casi su 10 l’assunzione è avvenuta a tempo determinato. In perfetto equilibrio il dato medio di genere, con una lieve prevalenza di donne che sono entrate in azienda. Le cessazioni (incluse quelle relative ai pensionamenti) nello stesso periodo sono state 4.543, con un saldo positivo di 2.989 unità, quasi per metà nel settore servizi. Da sottolineare che le dimissioni volontarie sono state 1.449, quasi una su tre, un dato che fa riflettere rispetto a un fenomeno iniziato con la pandemia che non accenna a contrarsi.

Giorgio Costa