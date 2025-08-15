Cooperativa Spiagge: "Ferragosto sicuro"

La Cooperativa Spiagge Ravenna conferma "il proprio impegno nella tutela della sicurezza dei bagnanti, attraverso un servizio di salvataggio strutturato e altamente qualificato". Durante la stagione estiva, 86 torrette di avvistamento "presidiano il litorale ravennate, garantendo un controllo costante anche sulle spiagge libere del comune più frequentate. Le postazioni sono affidate ad assistenti ai bagnanti regolarmente brevettati, ragazze e ragazzi formati da enti riconosciuti e abilitati per operare in acque europee".

La loro presenza "costante e professionale rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della vita umana. Ogni torretta è dotata di mezzi di intervento efficienti e di tutte le attrezzature salvavita necessarie, tra cui defibrillatori, presidi di primo soccorso e strumenti per il recupero in acqua. Nei giorni scorsi, nei vari lidi, si sono svolti i consueti retraining con simulazioni di intervento, fondamentali per mantenere gli operatori aggiornati e pronti alla corretta applicazione dei protocolli di emergenza".

L’obiettivo rimane quello "di garantire la sicurezza attraverso un’attenta opera di prevenzione e di promuovere un utilizzo consapevole del mare. Tutto questo è possibile grazie al supporto costante della locale Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e alla collaborazione con tutta la filiera del pronto intervento, a partire dal 118".