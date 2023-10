Cooperative agricole braccianti. Sbloccati i fondi per i lavoratori

Un centinaio di lavoratori delle Cooperative Agricole Braccianti della Provincia di Ravenna stanno ricevendo in questi giorni il primo versamento dell’ammortizzatore unico, lo strumento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore privato introdotto dal governo dopo le alluvioni di maggio. Le domande si sono sbloccate dopo un ritardo di diversi mesi, che ha causato notevoli difficoltà ai lavoratori e alle loro famiglie. Negli ultimi giorni è stato messo in pagamento il mese di maggio, e ora si è in attesa di quelli successivi. Le persone che hanno fatto domanda per ricevere il sostegno sono 109. La scelta di utilizzare l’ammortizzatore unico è nata dalla difficoltà delle cooperative agricole braccianti di offrire lavoro con continuità alle proprie lavoratrici e ai propri lavoratori. Con oltre 6mila ettari di terreni sommersi, infatti, numerose colture hanno dovuto interrompere le lavorazioni.