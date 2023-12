Coopstartup Romagna. Vince Togenergy

Premiati i progetti vincitori di coopstartup romagna:

51 mila euro per nuove idee cooperative, tra questi anche un progetto faentino. Sono stati assegnati in questi giorni i riconoscimenti finali della sesta edizione del bando Coopstartup Romagna. Coopabitare (Rimini), Togenergy (Faenza), Aidoru e Fabgames (Forlì): questi i nomi dei progetti che si sono aggiudicati ciascuno un contributo di 12mila euro. Il progetto Togenergy ha lo scopo di commercializzare (e successivamente sviluppare) soluzioni hardware e software per l’edilizia smart, le comunità energetiche e i servizi di analisi connessi. Le prime destinatarie sono le cooperative aderenti a Legacoop Romagna, con l’obiettivo di creare efficienza e ridurre i consumi energetici.