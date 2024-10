Coperte all’uncinetto sulla spiaggia libera di Cervia per dire no alla violenza sulle donne

Cervia (Ravenna), 6 ottobre 2024 – Una spiaggia colorata da 2.700 coperte per dire no alla violenza sulle donne. La spiaggia libera di Cervia da questa mattina è un mosaico di mille colori grazie alle coperte in maglia e uncinetto realizzate da tante volontarie impegnate nel progetto “Viva Vittoria” contro la violenza sulle donne.

L’evento nasce dalla volontà della Porta di Comunità Scambiamenti con l’associazione di volontariato Viva Vittoria Odv di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato in oltre 35 piazze in Italia e all’estero.

L’iniziativa è partita più di un anno fa, promossa con entusiasmo, tenacia e determinazione dalla Porta di Comunità Scambiamenti che ha saputo creare una rete solidale alla quale hanno aderito associazioni, istituzioni, singoli cittadini per dire basta alla violenza sulle donne.

I visitatori per l'intera giornata di oggi potranno scegliere la loro coperta a fronte di una donazione. I fondi saranno assegnati alle donne vittime di violenza in carico ai seguenti enti: Servizio alla Persona del Comune di Cervia, Centri antiviolenza della provincia di Ravenna (Associazione Demetra, Sos Donna, Linea Rosa Onlus), Centro Salute Mentale (Csm) di Ravenna, Centro per i disturbi alimentari (Dca) di Ravenna