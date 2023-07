Copiosa perdita d’acqua in zona porto San Vitale

Copiosa perdita d’acqua ieri pomeriggio in via Darsena San Vitale, in zona Porto San Vitale a Ravenna. L’intervento di ripristino della conduttura, a cura dei tecnici di Hera, è iniziato non appena la multiutility è stata informata dell’episodio. Il termine dei lavori è stimato per la mattinata di domani. Per motivi precauzionali, oltre che per consentire l’allestimento del cantiere, la strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia locale di Ravenna, nel tratto con direzione dal Porto (Sapir) verso l’uscita per Ravenna. Va sottolineato che la via Darsena San Vitale riveste natura prettamente industriale con traffico scarsissimo nel finesettimana.