Coppa Emilia, in cinque cercano la qualificazione

Le cinque ravennati superstiti al primo turno della Coppa Emilia di Prima Categoria, giocano questa sera il secondo che prevede ben due derby. Al ’Guerrini’ di Savarna si affrontano i locali e il Centro Erika Lavezzola mentre la sfida tutta adriatica del ’Vaienti’ vede affrontarsi Fosso Ghiaia e Savio.

Nel primo turno il Centro Erika aveva vinto 2-0 contro il Frugesport mentre il Savarna mentre il Savarna aveva avuto ragione di misura (2-1) della Stella Rossa Casal Borsetti. Vittoria per 4-3 per il Fosso Ghiaia (nella foto Natan Sanchez) a Forlì contro il Carpena mentre il Savio era passato 1-0 in casa contro il Vecchiazzano.

Gioca nell’insolita cornice del ’Fugattini’ di Maiano Monti il Real Fusignano se la vedrà col Reno Molinella, secondo nel girone F di Prima e vittorioso al primo turno di coppa soltanto ai rigori contro il Cotignola. Reno Molinella reduce dallo 0-0 col Centro Erika in campionato. Uno 0-0 che, se dovesse ripetersi in coppa – si gioca in gara secca – al 90’ vedrà le squadre calciare direttamente i rigori, formula che resterà invariata sino alla semifinale, mentre nella finalissima, per l’assegnazione in caso di parità al termine dei tempi regolari si disputeranno anche i supplementari.

Programma Coppa Emilia Prima Categoria (2º turno, ore 20,30): Real Fusignano-Reno Molinella (Stadio Fugattini, Maiano Monti), Savarna-Centro Erika Lavezzola, Fosso Ghiaia-Savio.

