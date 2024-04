Coppia arrestata in via Gardini

Si è conclusa con l’arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità, la serata di sabato scorso per una coppia - lei 50enne di Bologna, lui 42enne domiciliato a Ravenna - impegnata in un furibondo litigio. Tanto che tutto è partito quando verso le 22.30 una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, mentre passava in centro, è stata allertata da alcuni residenti preoccupati perché in via Gardini un uomo e una donna stavano litigando animatamente venendo anche alle mani. Ma quando i militari sono intervenuti, i due, alla richiesta dei documenti, li hanno aggrediti: in particolare la donna ha pure tentato di strappare il cinturone a uno dei militari.