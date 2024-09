Coppia denunciata dai carabinieri. Avevano rubato una borsa e prelevato 3500 euro

Furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito. Si tratta dei reati che sono costati una denuncia a piede libero, da parte dei Carabinieri della Stazione di Conselice, a due giovani - un 25enne nordafricano e una 22enne originaria dell’est Europa -, responsabili di un furto ai danni di una donna. I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando una 68enne residente a Conselice si era recata in auto, con a bordo la madre quasi 90enne, in un’attività commerciale della stessa cittadina. Dopo aver parcheggiato, era entrata nel negozio, mentre l’anziana madre era rimasta sulla vettura ad attenderla. Al ritorno, nell’accingersi a risalire in auto, la donna si era accorta che la borsetta che aveva posato sul sedile posteriore, e al cui interno c’erano effetti personali, una carta di credito e una somma di denaro, era sparita. A impossessarsene, come poi emerso anche dalle testimonianze di alcune persone che nell’assistere alla scena avevano tentato di inseguire i ladri e nel frattempo a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, erano i stati i due giovani. La 68enne ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione, che hanno immediatamente avviato le indagini. È stato grazie alla scrupolosa visione delle immagini dei sistemi di videsorveglianza presenti nella località, che i militari sono riusciti a risalire agli autori del furto. In particolare, a rivelarsi determinanti sono stati i filmati ripresi dalle telecamere di due Istituti di Credito, situati nella stessa Conselice, presso i quali nelle ore immediatamente successive al furto, la coppia di ladri aveva utilizzato la carta di credito rubata per effettuare più prelievi: uno di 1500 euro e uno di circa 2mila euro. Motivo per cui la coppia, oltre che per il reato di furto aggravato in concorso, è stata indagata in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna, anche per indebito utilizzo di carte di credito. Restando a Conselice, il personale dell’Arma della locale Stazione, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna, ha tratto in arresto una donna di 43 anni originaria della Tunisia e domiciliata a Conselice, che qualche anno fa si era responsabile di una rapina aggravata ai danni di una persona anziana. La donna è stata condotta alla Casa circondariale di Forlì, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

lu.sca.