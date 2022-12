Coppia dona due milioni all’Irst

Fra le storie da ricordare del 2022 ormai agli sgoccioli c’è senz’altro la donazione da record ricevuta dall’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori di Meldola, arrivata da una coppia di coniugi faentini: due milioni di euro che costituiscono la più grande singola donazione mai ricevuta dallo storico istituto, da decenni impegnato in prima fila nella lotta contro il cancro. La coppia di donatori, che ha preferito rimanere anonima, ha ricevuto i ringraziamenti commossi sia del presidente dell’Irst, l’ex-ministro Renato Balduzzi, che del direttore dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori. La donazione aiuterà l’Irst e le strutture dell’Ausl dedicate ai pazienti oncologici ad intraprendere vari investimenti. Il più importante è senz’altro la possibilità per i malati di accedere gratuitamente nell’arco dei prossimi due anni a farmaci sperimentali, dall’efficacia dimostrata scientificamente ma ancora ‘off-label’, dunque non rimborsabili attraverso il Servizio sanitario nazionale: un investimento di un milione di euro in terapie maggiormente modellate in base all’individuo che dovrà sottoporvisi, nell’ottica di una medicina sempre più di precisione.

Un’altra porzione della donazione, per un ammontare di 400mila euro, servirà per sostituire con un modello di ultima generazione uno dei due robot per l’allestimento dei farmaci oggi in dotazione all’Irst. Ulteriori 600mila euro verranno invece impiegati per modernizzare e rendere più accogliente il Day Service Onco-ematologico del ’Bufalini’ di Cesena: qui sono trattati, in regime ambulatoriale, circa mille pazienti all’anno.

f.d.