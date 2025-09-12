Coppia prende a calci direttore della Coop

È stato un pomeriggio movimentato, quello di mercoledì, a Cervia, dove una coppia di conviventi italiani – lui 43 anni, lei 37 – è stata arrestata dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile con l’accusa di rapina impropria in concorso. I due avevano appena tentato di sottrarre generi alimentari per un valore di circa 300 euro alla Coop di via Gertrude Mazzotti Carli, a poca distanza dall’istituto alberghiero.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la coppia era riuscita a superare le casse senza pagare quando il direttore del supermercato li ha fermati. Colti sul fatto, invece di restituire la refurtiva hanno reagito con violenza: si sono scagliati contro il responsabile, prendendolo a calci, nel tentativo di aprirsi una via di fuga. L’uomo, pur colpito, non ha comunque ritenuto necessario rivolgersi al pronto soccorso.

L’allarme lanciato dal personale del supermercato ha consentito ai carabinieri di intervenire rapidamente. I militari hanno intercettato i due mentre tentavano di allontanarsi a piedi dalle vicinanze del supermercato, bloccandoli dopo un breve inseguimento.

Condotti in caserma, sono stati arrestati come presunti responsabili del reato di rapina impropria. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili della Coop.

Trattenuti nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida, i due sono comparsi ieri mattina davanti al giudice del Tribunale di Ravenna. L’arresto è stato convalidato e nei loro confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna. L’episodio, avvenuto in pieno giorno e a ridosso di una zona frequentata anche da studenti, ha destato una certa preoccupazione tra i residenti, ma la rapidità dell’intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi e permesso di assicurare subito i due sospettati alla giustizia.