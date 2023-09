Coppia di Ravenna si perde andando a funghi: ecco cosa è successo

Ravenna, 2 settembre 2023 – Si sono persi in cerca di funghi: protagonista di questa disavventura finita bene è una coppia di Ravenna - 84 anni lui, 82 lei - che stava risalendo la sterrata verso il Rifugio Lagazzon, a Canale d'Agordo, a Belluno.

Passato mezzogiorno e mezza, i due hanno chiamato la Centrale del 118 per chiedere aiuto. Gli operatori, risaliti alle coordinate dei due e verificato che non erano distanti, hanno tentato di ricondurli sulla strada, dando loro indicazioni telefoniche, ma la signora di 82 anni era affaticata e non più in grado di muoversi.

Una squadra del Soccorso alpino della Val Biois è quindi salita in jeep per poi raggiungere a piedi la coppia. Marito, di 84 anni, e moglie sono stati aiutati a tornare sulla strada e da lì accompagnati al loro mezzo.