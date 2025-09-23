Cordoglio per la scomparsa di Donato Savorani

A Voltana, dove era nato e aveva trascorso parte della sua giovinezza prima di trasferirsi - spinto dal desiderio di dare una svolta alla sua vita - in Inghilterra, ha destato impressione e sentimenti di profondo cordoglio la scomparsa, a 73 anni, di Donato Savorani, avvenuta domenica a Londra dopo una malattia che in pochi mesi non gli ha purtroppo lasciato scampo. La grande nostalgia per il suo paese natale, dove periodicamente ritornava, insieme alla sua impareggiabile vena ironica e alla sua battuta sempre pronta, hanno fatto di lui una persona ben voluta e con la quale era davvero piacevole scambiare quattro chiacchiere, rievocando personaggi voltanesi e in generale vecchi ricordi.

Nato il 2 ottobre 1951, Donato partì per l’Inghilterra a fine dicembre 1976. Dieci anni dopo sposò una puericultrice inglese, dalla quale ebbe tre figli: Giorgia, Oliver e Max. Nel 1993, con l’intenzione di trasferirsi stabilmente in Italia, ritornò con la famiglia a Voltana (paese in cui risiedevano i suoi genitori ed il fratello Andrea), ma per motivi legati al lavoro decise di fare ritorno dopo alcuni mesi in Gran Bretagna.

Nel 2010, all’interno della ristampa di un opuscolo, dal titolo ‘Nostalgia’, di una serie di sue inedite ‘zirudele’ rigorosamente in dialetto romagnolo, dedicò alla memoria di Francesco Silvagni (suo maestro alle elementari) un epitaffio la cui parte finale recita: "Spero che i miei lavori siano graditi a tutti i lettori e contribuiscano a mantenere vivo il ricordo del maestro Silvagni e della nostra Romagna".

A ricordare Donato sono anche la presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, Valeria Monti e gli amici: "Anche se viveva a Londra, non ha mai dimenticato la sua Voltana e gli amici, che più volte all’anno tornava a trovare. E riprendevano le battute, gli scherzi, come quando eravamo ragazzi. Nel suo libro di poesie dialettali intitolato ‘Nostalgia’ ha descritto in modo satirico, ironico e malinconico il profondo legame alle sue radici e ai personaggi di Voltana".

L’ultimo saluto a Donato avverrà in Inghilterra. Successivamente, per sua espressa volontà, le ceneri ritorneranno nella sua amatissima Voltana.

Luigi Scardovi