Cordoglio unanime "Era scrupoloso"

Continuano le reazioni per la morte del giornalista Lorenzo Tazzari: "Sono letteralmente sconvolto da questa notizia – dichiara Daniele Rossi, il presidente dell’Autorità portuale – la scomparsa di Lorenzo Tazzari non è solo la perdita di una persona insostituibile per l’intera comunità portuale di Ravenna, per l’indubbio valore professionale del giornalista, competente e preparato, che conosceva a fondo il nostro porto e tutte le persone che lo vivono quotidianamente, poichè lui stesso era una di queste. La scomparsa di Lorenzo è soprattutto la perdita di una persona perbene, di un amico del porto, di tutti noi e mio personale. Abbiamo in questi anni collaborato a tante iniziative e condiviso molte occasioni e sempre abbiamo potuto contare sul suo supporto per una informazione puntuale, esaustiva, sollecita ed opportuna sui temi di interesse per la città e per il porto di Ravenna, della quale sentiremo la mancanza".

Anche Confindustria Romagna, "sgomenta per l’improvvisa morte del giornalista Lorenzo Tazzari, si unisce al cordoglio per la perdita di un professionista scrupoloso e un narratore attento, capace di osservare e raccontare con chiarezza Ravenna, i suoi cambiamenti e la sua comunità".

"Con Lorenzo – dichiara invece Giovanni Monti, già presidente di Legacoop Emilia-Romagna e attuale vicepresidente di Coopfond – se ne va un amico e un giornalista attento, sempre informato, corretto. Con lui si instaurava immediatamente un rapporto sincero e cordiale. Con i suoi articoli ha accompagnato lo sviluppo di Ravenna, in particolare del Porto, e della cooperazione. La sua voce ci mancherà moltissimo".

Pure Legacoop Romagna partecipa al lutto. "È una gravissima perdita non solo per il mondo dell’informazione - del quale Tazzari è stato per decenni uno dei più autorevoli rappresentanti in Romagna e oltre - ma per tutta la comunità ravennate. Tazzari, con la sua integrità e la sua straordinaria abilità nel raccontare le dinamiche e i protagonisti della società ravennate, ha rappresentato per tutta la sua lunga carriera un esempio di autorevolezza. Era diventato in particolare un punto di riferimento per le cooperative impegnate nel sistema portuale, all’interno dei cui percorsi ha sempre fornito un contributo insostituibile di idee e proposte". Anche Ivan Simonini lo ricorda, con una lunga lettera che trovate a pagina 12.