Cori, cene e solidarietà È il cuore delle Penne nere

"In queste non facili settimane ho avuto l’ennesima conferma di quanto sia davvero grande lo spirito solidaristico che contraddistingue le penne nere. Persone dal cuore grande, che non si tirano mai indietro, anche e soprattutto di fronte a calamità naturali e a tutte le criticità che ne conseguono". Così Giacinto Ferlini (da tutti conosciuto come ‘Cinto’), capogruppo nonché ‘anima’ del Gruppo Alpini Conselice - Sezione Bolognese-Romagnola, commenta le decine di iniziative all’insegna della solidarietà che da oltre due mesi vedono protagonisti gruppi di alpini di diverse regioni del nord Italia. Lo abbiamo incontrato nella sede della sezione conselicese, dal 2001 situata nei locali della stazione ferroviaria, concessi in comodato d’uso gratuito dalla locale amministrazione comunale.

"Già nei giorni immediatamente successivi all’alluvione – racconta – sono iniziate ad arrivare decine di telefonate da parte di Gruppi di Alpini e di singole penne nere non solo dalla nostra regione, ma anche dal Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Trentino Alto Adige, dal Friuli e da località di altre regioni. Anche Conselice era purtroppo diventata, suo malgrado, il centro del mondo. Oltre a sincerarsi delle condizioni mie e di quelle dei miei concittadini, hanno fin da subito offerto la propria disponibilità sia a raggiungere la cittadina con carichi di vivande e materiali vari, sia ad organizzare, nelle rispettive sedi o in un luoghi pubblici, iniziative per raccogliere fondi". Il grande cuore degli Alpini non si è fatto attendere: "In pochi giorni – prosegue ‘Cinto’, non nascondendo commozione – i vari gruppi hanno organizzato iniziative a scopo benefico, in particolare rassegne di cori alpini, pranzi, cene e altri momenti conviviali. Grandi gesti di generosità e di solidarietà che hanno consentito di raccogliere complessivamente 20mila euro. Senza dimenticare che abbiamo pure ricevuto in dono cibo e materiali di vario genere". Donazioni che l’intraprendente sodalizio conselicese (una settantina i suoi attuali componenti) ha deciso di distribuire ad alcuni tra i casi di famiglie, attività e singole persone, ritenuti in maggiore emergenza e difficoltà. "Oltre ad una quota devoluta ad una coppia di coniugi che lo scorso aprile aveva rilevato, qui in paese, un’attività finita poi sott’acqua, abbiamo effettuato donazioni ad nostro socio che abita a Sant’Agata e che ha perso praticamente tutto, nonché ad un’altra coppia di sposi attualmente sfollata. Consegneremo inoltre una somma di denaro a due ragazze (una ha tre figli e l’altra due, ndr) nonché ad una persona che si è sempre impegnata a livello sociale per il nostro paese. Abbiamo poi già stabilito di devolvere una quota alla locale Casa Protetta ‘Jus Pascendi’, mentre una parte la verseremo su un conto corrente attivato dal Comune e dedicato alle persone alluvionate. Faremo tutto alla luce del sole, rendendolo pubblico".

Luigi Scardovi