"Corleto, tetto a fuoco per una ritorsione"

Il tetto di quella casa da ristrutturare a Corleto di Faenza, era stato completato. Contenta la padrona che vedeva la meta più vicina. Contenti i due fratelli titolari della ditta bassoromagnola che avevano eseguito i lavori e che vedevano orami a portata di mano il gruzzoletto da incassare. Ma la banca aveva tardato nell’erogazione del mutuo da 31.900 euro, innescando malumori e la minaccia di smontare casa. Secondo la procura, i due fratelli si erano spinti oltre cercando di dare fuoco il 7 dicembre 2020 al tetto dell’abitazione e finendo con il danneggiare l’adiacente magazzino (una ex porcilaia) nel quale erano custoditi i mobili. Il caso è approdato ieri mattina davanti al giudice Roberta Bailetti. Da una parte la padrona di casa, una 45enne parte civile con l’avvocato Maria Grazia Russo. E dall’altra l’avvocato Andrea Visani, difensore dei due fratelli alla sbarra. La vicenda, come ricordato in aula dalla 45enne, era passata prima attraverso lo smantellamento del tetto il 4 di agosto.

Quindi il 6 novembre tutto sembrava essersi appianato grazie a un accordo transattivo da 10 mila euro. La donna ha ricordato pure di uno strano furto in quel periodo durante il quale “i ladri spostarono quadri e mobili facendo molti danni ma non presero nulla”. Un episodio tuttavia non oggetto di contestazione. E si torna allora all’incendio: “I vigili del fuoco trovarono una tanica di benzina sul tetto. Mi dissero che erano stati fatti vari buchi che avrebbero dovuto servire come punti di innesco. E che il tetto era stato cosparso di benzina ma non aveva preso fuoco”. A fuoco era andata però la ex porcilaia con tetto in legno: “I danni ai mobili dentro, ammontano a circa 40 mila euro”. Chi aveva agito, “aveva tranciato i robusti lucchetti, trovati a terra” e poi era salito “grazie alle impalcature”. E si arriva al contestato movente: “In una telefonata di agosto, l’ultima”, le era stato detto da uno dei due della ditta “che avrebbe dato fuoco alla casa. Poi non vi furono altre chiamate”. Il difensore ha qui contestato il fatto che la donna non avesse mai riferito a verbale le minacce di incendio ma “solo quelle di smontare casa e buttare giù il tetto”.

La 45enne ha però insistito: “Può essere, dopo tutto quello che è successo… l’agitazione, avere perso tutti i soldi. Ma lui lo aveva detto in viva voce: e c’era una mia amica che guidava, io intanto piangevo. Ho vissuto mesi in cui non dormivo più la notte; avevo anche molta paura”. Un ispettore della polizia locale che ha partecipato alle indagini, ha chiarito che la ditta era risultata di proprietà della moglie di uno dei due imputati. Inoltre era emerso che i due avevano la disponibilità della Bmw di un cugino in quel momento all’estero. Particolare degno di nota visto che, dal sistema di lettura targhe, quella vettura il giorno dell’incendio, sviluppatosi prima delle 21.30, “era entrata a Faenza alle 20.15 per uscirne alle 21.15”. In quanto ai telefonini dei due fratelli, avevano agganciato perlopiù le celle di via Pana-via Chiarini tra le 20.14 e le 21.13. “Non sono le più vicine al tetto bruciato – ha specificato l’ispettore - ma Wind aveva chiarito che in determinate condizioni, possono coprire anche il punto dell’incendio”. Siamo tuttavia sicuri che in argomento, la difesa darà battaglia. Prossima udienza a ottobre.

Andrea Colombari