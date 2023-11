Coro dei bambini ucraini per il Concerto di Natale

Il tradizionale Concerto di Natale promosso da Emilia Romagna Concerti nell’ambito della stagione Capire la Musica assume quest’anno una particolare importanza per le sue molteplici implicazioni nel campo della solidarietà, della diplomazia e del dialogo interreligioso. La manifestazione si terrà nella Basilica di San Francesco il 4 dicembre con due repliche - alle ore 21 e alle ore 15,45 - con la Young Musicians European Orchestra diretta dal giovane Maestro Luciano Siani di 23 anni: in programma il Concerto K218 per violino e Orchestra di Mozart, il Preludio e Allegro nello stile di Pugnani di Kreisler e la Suite n. 3 da Antiche Arie e Danze per liuto di Respighi.

"Come ogni anno - dice il maestro Paolo Olmi - presentiamo un nuovo musicista che si affaccia nel panorama internazionale: questa volta abbiamo scelto Guido Felipe Sant’Anna, un violinista brasiliano ventenne che mi è stato segnalato alcuni mesi fa da Uto Ughi". "Quest’anno - spiega il Vicepresidente Martino Colombo – non potremo ripetere il nostro concerto di Natale in Terra Santa. Abbiamo però voluto dare insieme alla nostra musica un segnale di solidarietà invitando ai Concerti di Natale 40 bambini ucraini del Coro Zorynka, proveniente dalla Città di Ternopil, all’ovest dell’Ucraina". Il coro ucraino sotto la direzione di Angela Doskoch eseguirà l’Ave Verum di Mozart e tre canzoni natalizie insieme al “Coro Libere Note” della Scuola Primaria Mordani diretto da Catia Gori, al “Coro della Scuola Guido Novello” diretto da Matteo Unich, al “Coro della Scuola Montanari” diretto da Monica Monduzzi, al “Coro della scuola media di Tredozio” diretto da Chiara Farolfi e al “Piccolo Coro dei bambini di Campagna Fispironco” diretto da Federica Maglioni.