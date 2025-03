Coro e orchestra: voci e strumenti insieme

Poter saper suonare uno strumento non solo ti insegnerà come avere pazienza e costanza, ma ti farà divertire molto! Soprattutto nelle attività di orchestra, dove si ha l’opportunità di suonare con gli amici e si può imparare ad ascoltarsi. Forse qualcuno si starà chiedendo se c’è uno strumento migliore di altri: in verità no. Tutti hanno un suono straordinario e sono fondamentali, soprattutto in orchestra tutti devono dare il loro contributo per creare armonie virtuose e indescrivibili. Consigliamo il musicale anche per le attività di coro assieme al prof Mirko Nanni che guida un gruppo chiamato ‘Art of Choir’ che comprende anche ex studenti del corso musicale.

Il coro è senz’altro tra le attività più amate dagli studenti del nostro corso. Anche i maschi hanno l’opportunità di cantare, e questa è una cosa bellissima, anche se purtroppo molti ragazzini, dopo aver cambiato la voce nell’adolescenza, decidano di abbandonare il canto. Esiste uno stereotipo che dice: "Il canto è per le femmine e non per i maschi", ma voi non dategli ragione.

La voce maschile è fondamentale per il nostro coro, dà un colore in più e crea un unisono con tutte le altre voci. Infine, rispondo ad una domanda cui avrete sicuramente pensato: ma i professori del musicale sono gentili? Sinceramente al musicale si sta bene, perché tutti sono sempre pronti ad ascoltare e ad aiutare se abbiamo bisogno e molto spesso ci si diverte, si ride e si scherza!