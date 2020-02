Ravenna, 4 febbraio 2020 - E’ durata oltre due ore la riunione straordinaria del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico sul porto e i controlli sanitari necessari nell’ambito del protocollo per contrastare la diffusione del coronavirus. La convocazione del prefetto Enrico Caterino, che risale a sabato, ha praticamente anticipato anche le decisioni del ministro Speranza, che proprio ieri mattina, a fronte della diffusione del virus in Cina, ha annunciato l’innalzamento dell’allerta nei porti e negli aeroporti. Proprio in seguito alle decisioni del ministero della Sanità, non si è parlato soltanto del cargo La Solognais, dai ieri notte in rada davanti al porto di Ravenna, ma anche dell’estensione dei controlli sanitari a bordo delle altre navi da Paesi terzi che toccheranno lo scalo lungo il Candiano. Alla riunione hanno preso parte le istituzioni, le autorità marittime e, in particolare, il servizio sanitario marittimo (Usmaf) e l’Ausl.

Proprio il personale dell’Usmaf salirà a bordo dei mercantili per effettuare i primi controlli che riguarderanno i marittimi imbarcati. Tornando alla Solognais, che trasporta coils d’acciaio ed è partita nell’ottobre scorso dalla Cina per fare scalo in diversi porti, ultimo l’israeliano Ashdod, verrà controllata nella mattinata di oggi. E’ giusto osservare – come ha spiegato nei giorni scorsi, il presidente dell’AdSP Daniele Rossi - che le navi commerciali sono quelle che meno si prestano alla trasmissione ‘da persona a persona’ del coronavirus. I marittimi, sprovvisti di visto, non scendono a terra. Le operazioni di sbarco si svolgono nel tempo più breve possibile per contenere i costi di noleggio della nave e avvengono meccanicamente.

Detto questo, anche se ci fosse una sola probabilità di contagio, è giusto attivare i controlli. "Non solo. Ringrazio il prefetto per aver convocato la riunione con anticipo rispetto a quella che poi è diventata una direttiva nazionale" commenta il vice sindaco Fusignani. "Aumentare i controlli significa trasmettere tranquillità, la sanità marittima è pronta a operare e ha protocolli da seguire ben dettagliati". A questo punto si apre il fronte della carenza di personale proprio il questo servizio, così particolarmente delicato e importante per il porto. Da una parte si fanno pressioni sul ministero perché destini più personale a Ravenna proprio a fronte delle verifiche sul coronavirus, dall’altro si sta valutando di affiancare la Croce Rossa, con funzioni di protezione civile, alle attività di controllo. A livello nazionale i porti italiani hanno per il momento sospeso la partecipazione alla Fiera di Shanghai, prevista per il prossimo mese di maggio.