Ravenna, 2 febbraio 2020 - «Nel nostro ristorante di Ravenna i clienti sono calati della metà e da amici ho sentito racconti assurdi; la psicosi per questo virus si sta diffondendo". Anna Jang è nata a Venezia trent’anni fa, vive a Ravenna da quando frequenta le elementari ma la sua famiglia, che gestisce il ristorante ‘Il Mandarino’ in circonvallazione piazza d’Armi 1, ha origini cinesi; la ragazza ha i tratti tipici orientali ma si sente italiana e fatica a comprendere la paura per il nuovo Coronavirus.

Anna Jang, sua madre Xu ’Susanna’ Jianchun è titolare de ‘Il Mandarino’, il ristorante cinese di famiglia. Com’è la situazione dopo le ultime notizie relative al virus che arriva dalla Cina?

"Da martedì, quando abbiamo riaperto dopo il weekend, i clienti sono calati della metà. Tutti in giro dicono di non andare nei ristoranti cinesi perché temono il contagio e tante persone hanno smesso di venire".

Che ne pensa?

"Fatico a comprendere. Il nostro ristorante è a Ravenna dal 1993, i fornitori sono gli stessi da anni e i prodotti arrivano dall’Europa e dall’Italia. Le verdure vengono da Ravenna, per il riso abbiamo un fornitore di Milano; anche carne e pesce arrivano dall’Italia".

Fate comunque dei controlli particolari sui prodotti in questo momento?

"Li abbiamo sempre fatti. Ora abbiamo pure ridotto le preparazioni. Per esempio, se prima preparavamo 50 involtini primavera ora ne prepariamo solo 20 per riuscire a vendere sempre un prodotto fresco".

Gli affari si sono ridotti di molto. Ricorda un periodo di difficoltà simile a questo?

"Durante la Sars ( apparsa per la prima volta nel novembre 2002 nella provincia del Guangdong in Cina , ndr). Anche in quel caso le persone non sono andate per un bel po’ nei ristoranti cinesi. Noi abbiamo avuto un calo sostanzioso, però poi piano piano i clienti sono ritornati. Alcuni amici di mia madre, anche loro titolari di ristoranti hanno dovuto chiudere".

Al di là del ristorante, in questi giorni ha notato atteggiamenti strani nei suoi confronti?

"No, però alcuni amici mi hanno raccontato che un ragazzo cinese che studia a Ravenna questa settimana è andato a Bologna in treno, indossando una mascherina, e nessuno si è seduto vicino a lui. Il controllore non gli ha guardato il biglietto. Allora, scherzando, dico che ora per me è il momento di viaggiare".

Lei non ha paura di questa epidemia?

"No, se ne parla tanto. Le persone contagiate sono molte ma il tasso di mortalità è del 2%".

I suoi parenti in Cina che le dicono?

"Mio zio, che abita a Wenzhou (nella parte sud-orientale della Cina, ndr), dice che anche là le persone hanno paura di andare nei luoghi in cui c’è tanta gente: dopo il lavoro rientrano subito a casa ed escono solo per fare la spesa. Ci sono più controlli sulla salute. Speriamo che tutto torni tranquillo, in Cina e anche qua".