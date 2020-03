Ravenna, 23 marzo 2020 – Puntale come ogni giorno, la Regione ha appena comunicato l’aggiornamento dei casi di positività. Oggi, lunedì 23 marzo, a Ravenna si contano 33 nuovi casi, 11 in più di ieri, per un totale complessivo che sale da 309 a 342. In linea con quanto sta accadendo in questi ultimi giorni, le donne contagiate sono di più degli uomini: 18 contro 15. Uno di essi è residente fuori provincia.

Le schede: Il punto in Emilia Romagna - La situazione in Italia – La scoperta del Cineca - Consigli per i genitori - Gli spostamenti fuori comune – Bertolaso nelle Marche

Ventotto pazienti sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi leggeri, 5 sono ricoverati non in terapia intensiva. In massima parte si tratta di pazienti con contatti stretti già in isolamento e sorveglianza che hanno presentato sintomi nei 14 giorni di sorveglianza attiva; in particolare altri 4 fanno riferimento alla palestra di cui si è già parlato. Per 6 invece il contatto ha avuto luogo verosimilmente fuori dal territorio provinciale. Da segnalare, purtroppo, due decessi: un paziente di sesso maschile di 82 anni e un paziente, residente fuori regione, e ricoverato in una struttura privata. Si registra anche la prima guarigione, cioè un paziente già guarito clinicamente che ha avuto due tamponi negativi. Le quarantene attive sono 290.

LEGGI ANCHE Dai bimbi i segnali di speranza - Emilia Romagna, il bollettino di oggi - Il dolore di un figlio. "Non ho potuto dire addio a mia madre"

Ecco come sono distribuiti i casi all’interno del territorio provinciale (considerando che 15 sono i residenti al di fuori della provincia di Ravenna): 153 Ravenna, 47 Faenza, 27 Cervia, 30 Lugo, 8 Russi, 11 Alfonsine, 7 Bagnacavallo, 11 Castelbolognese, 7 Conselice, 4 Massa Lombarda, 2 Sant’Agata Santerno, 8 Cotignola, 3 Riolo Terme, 2 Fusignano, 3 Solarolo, 3 Brisighella, 1 Casola Valsenio.