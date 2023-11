CorpoGiochi a scuola compie 20 anni

Compie vent’anni il progetto educativo-didattico ‘CorpoGiochi a scuola’ e, per festeggiare il traguardo, è stato pubblicato ‘L’Almanacco’ che racconta le ‘impressioni’ e le esperienze di quanti hanno preso parte all’edizione 2023 e si intitola ‘Qualche cosa d’impressionante. Vent’anni venti pratiche. "Per realizzarlo si è riunito un nuovo gruppo editoriale – racconta Monica Francia di Cantieri Danza, ideatrice del progetto –. Per la prima volta, andando oltre le immagini e i video, abbiamo cercato di descrivere 20 pratiche corporee con un linguaggio semplice e accessibile partendo dal punto di vista di chi le ha sperimentate. Sono state selezionate tra quelle che più hanno lasciato traccia, cioè quelle che più hanno trasformato i soggetti presenti e che si sono trasformate a loro volta a contatti con essi. Abbiamo così riconvocato e quindi ri-scritto venti pratiche che hanno impressionato le tante persone interpellate".

Il risultato finale non è un manuale, ma un almanacco appunto, una specie di libro di ricette, di segreti utili per la pratica. A ricordare l’inizio del progetto nel 2003 è l’ex dirigente comunale Raffaella Sutter, poi diventata socia e fondatrice dell’associazione CorpoGiochi. "Sono rimasta subito colpita dal progetto per le sue enormi potenzialità – ricorda –. Con l’evoluzione della pratica, abbiamo visto che il metodo CorpoGiochi è trasferibile e replicabile anche con semplici piccoli adattamenti al contesto". Nello scorso anno scolastico sono stati realizzati 80 laboratori esperienziali all’interno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, coinvolgendo 1.600 bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, 150 docenti e 75 congiunti (persone del nucleo familiare) di 35 bambini partecipanti ai 5 laboratori con i genitori. "Noi continuiamo a credere in questo tipo di attività – afferma l’assessora comunale all’Infanzia Livia. Molducci – che accompagna i giovani nella scoperta e nella gestione delle proprie emozioni e quindi nella relazione con gli altri. Oggi più che mai è necessario formare giovani empatici in grado di vivere con serenità ed equilibrio le varie fasi della crescita e diventare adulti e cittadini consapevoli, civicamente attivi e partecipi".

Roberta Bezzi