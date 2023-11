’Correndo senza frontiere’, maratona per disabili domenica 12 novembre

Con la Maratona di Ravenna torna la “Correndo senza frontiere” del CSI. Domenica 12 novembre si terrà la quinta edizione della manifestazione che permetterà a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale di correre 3 km all’interno del percorso della 42 km cittadina. Cambia la sede di partenza: alle 8.45 davanti a San Vitale. Si rinnova la collaborazione tra il comitato territoriale CSi di Ravenna-Lugo e la società Ravenna Runners Club in occasione della Maratona di Ravenna città d’arte, in programma domenica 12 novembre. Per la quinta volta, infatti, il CSI territoriale porta all’interno della 42 km l’iniziativa “Correndo senza frontiere – Tutti insieme”. Il parcheggio a disposizione dei partecipanti è in largo Giustiniano.