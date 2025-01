Correttivo codice degli appalti, accolte le proposte di modifica

Lo scorso 23 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il ‘Correttivo’ al Codice dei contratti pubblici, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024. Nel testo sono stati introdotte importanti modifiche che rispondono positivamente ad alcune delle richieste avanzate da Confartigianato, in particolar modo per quanto riguarda l’introduzione della ‘riserva di appalto’ per le piccole e medie imprese ed il subappalto. Rilevante anche la modifica in base alla quale sono considerati equivalenti contratti collettivi come il CCNL Edilizia Artigianato. Positiva anche l’abrogazione dell’articolo riguardante il ‘rating d’impresa’, che ha eliminato un meccanismo penalizzante per le PMI.