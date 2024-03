’Corrinzolando’ si presenta. Progetto per bambini e adulti disabili

Il Csi presenta ’Corrinzolando’, il progetto ludico-motorio ed educativo mirato ad offrire un’occasione di sostegno, di socializzazione e di promozione del movimento fisico, con il supporto di cani addestrati. L’occasione per conoscerlo sarà l’evento dimostrativo in programma sabato, dalle 9.30 alle 10.30, al centro RicreAzioni, in via Don Carlo Sala 7. La dimostrazione, che sarà gratuita, si svolgerà all’interno di ’Sabato con noi’, un momento conviviale di condivisione di tempo a favore delle persone con disabilità. ’Corrinzolando’ è rivolto a bambini, ragazzi e adulti con disabilità o con necessità di stimolare la propria attività motoria e sociale. Alla dimostrazione di sabato saranno presenti educatori qualificati e operatori sportivi per la disabilità. Per informazioni e per aderire alla giornata dimostrativa: tel. 353 4560919 – sportdisabili@csiravenna.it