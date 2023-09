Corsa al certificato. Medicina sportiva, lunghe liste d’attesa : "Le visite? Tutte adesso"

Giuseppe Attisani è il referente del servizio della medicina dello sport dell’Ausl Romagna.

Dottore, perché un’attesa così lunga?

"Una premessa, la nostra categoria somiglia a quella dei lavoratori stagionali, che hanno un’attività frenetica,ma solo in alcuni mesi dell’anno".

Può spiegarsi meglio?

"Le visite si concentrano in un periodo limitato, da adesso a marzo. In questi mesi lavoriamo senza sosta perché a inizio campionato le società chiedono i certificati, anche se si potrebbero fare in un altro momento visto che hanno validità annuale. Per alcuni sport sono validi persino fino a per due anni, ma vengono tutti adesso. Da marzo in poi gli ambulatori sono vuoti".

Questa è l’unica causa dei tempi di attesa così lunghi?

"No. Anche nella nostra categoria la carenza di medici è un problema grande, non solo locale, ma nazionale".

Mediamente quante visite vengono effettuate all’anno?

"Circa seimila, e tutte concentrate tra settembre e marzo".

Quanti medici sportivi lavorano nell’Azienda?

"Nell’ultimo anno la situazione è peggiorata. In tutto il distretto, che comprende Ravenna, Faenza e Fusignano, siamo in 5, ma non tutti con l’orario pieno di 38 ore. Per un totale di un centinaio di ore settimanali. ".

Perché la situazione è peggiorata nell’ultimo anno?

"Abbiamo avuto un pensionamento, un trasferimento e un altro collega che è passato da 38 a 20 ore settimanali. In pratica è venuto meno un centinaio di visite".

Il collega andato in pensione e quello trasferito non verranno rimpiazzati?

"Ogni tre mesi vengono effettuati obbligatoriamente i bandi specialistici ambulatoriali, negli ultimi, a marzo e a luglio, non si è presentato nessuno. E dire che in palio c’è un contratto a tempo indeterminato, da subito. Ma, ripeto, non ci sono i medici. C’è anche una graduatoria di disponibilità dove sono presenti undici nomi, li ho chiamati tutti, ma non ha accettato nessuno".

Perché è così difficile reperire i medici?

"Il problema è generalizzato, riguarda l’intero settore, non solo i medici dello sport. Certo, questa è una branchia nella quale forse non si guadagna molto, soprattutto rispetto ad altre specializzazioni. Ma ormai è un problema di tutti. Abbiamo anche chiesto se è possibile avere come aiuto dei tirocinanti, ma al momento è tutto fermo".

a.cor.