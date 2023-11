Corsa contro il tempo. A Lido di Savio non c’è ancora la duna : "Troppo ritardo"

Tengono le dita incrociate i titolari degli stabilimenti di Lido di Savio nell’attesa che anche nel loro tratto di costa venga costruita la duna a protezione della spiaggia. I lavori dovrebbero cominciare a Lido di Savio entro la fine della prossima settimana, e terminare per la fine del mese. "Tempistiche che ci lasciano perplessi – fanno notare i bagnini – considerando che l’anno scorso una mareggiata causò gravi danni alle nostre spiagge proprio a metà novembre". L’appalto relativo alla realizzazione delle dune abbraccia tutti i punti critici della costa ravennate, da Punta Marina a Lido di Savio, passando per Lido di Dante e per una porzione particolarmente critica di Lido Adriano.

"Attualmente i lavori sono in corso a Punta Marina – fa notare il presidente della Cooperativa Spiagge Maurizio Rustignoli –. L’azienda incaricata ci ha detto che entro la fine della prossima settimana comincerà le operazioni a Lido di Savio, le quali dovrebbero terminate entro la fine del mese". Gli interventi prevedono il prelievo della sabbia accumulatasi in corrispondenza della scogliera artificiale che divide le spiagge dal corso del Savio (il prelievo avviene con la bassa marea la sera o la mattina, se il mare è calmo), il suo accumulo sulla spiaggia, e la seguente distribuzione lungo i poco meno di due chilometri dell’arenile. "A noi è stato chiesto di dare vita a una ‘preduna’ di dimensioni più contenute – proseguono i bagnini di Lido di Savio – ma dobbiamo ricordare che, essendo impossibile prelevare sabbia dalla battigia, in spiagge corte come le nostre una preduna è una protezione davvero poco significativa". Lo spostamento sulle spiagge di quella quantità di sabbia è un’azione pressoché obbligata: "se non si rimuove il materiale accumulato in corrispondenza della scogliera le spiagge più vicine al Savio si trovano affacciate, d’estate, su un mare alto pochi centimetri, con ristagni d’acqua tutt’altro che gradevoli. Quest’anno è accaduto qualcosa del genere proprio perché molta sabbia non era stata prelevata". I bagnini chiedono per il futuro uno sforzo maggiore: "l’Adriatico non è più lo stesso di qualche decennio fa, chiunque lo sa. Alla mareggiata dello scorso novembre se ne aggiunse una a febbraio, seguita poi come tutti ricordano dai danni registrati nei giorni dell’alluvione di maggio. Non possiamo pensare che queste tempistiche diventino la normalità: chiediamo che in futuro la duna sia realizzata a metà ottobre. Nel frattempo il mare rosicchia la spiaggia".

Le tempistiche lo consentono? "In futuro potremmo chiedere al Comune se sarà possibile cominciare i lavori contemporaneamente in due punti diversi della costa ravennate – ipotizza Rustignoli –, ma perché sia possibile occorre che l’azienda disponga di mezzi sufficienti per lavorare in più punti, il che non è scontato. Oppure si potrebbe optare per un appalto pluriennale che consenta un’organizzazione diversa. Opzioni che meritano di essere valutate".

Filippo Donati