"Corsa contro il tempo per salvare i pesci nello scolo"

"Purtroppo centinaia di pesci non ce l’hanno fatta, ma se in tempi brevi si potesse contare sulla disponibilità di qualche altra persona, probabilmente si riuscirebbe a salvarne diversi altri. Motivo per cui ci siamo rivolti anche al Resto del Carlino nella speranza che qualcuno riesca a darci una mano". Sono le parole Giordano Marosi (foto), volontario della Enal Pesca di Alfonsine. Assieme a un’altra mezza dozzina di colleghi dell’associazione, da venerdì scorso sta recuperando, salvandoli da morte certa, decine e decine di pesci boccheggianti da un piccolo canale di irrigazione situato a circa mezzo chilometro da via Cuorbalestro nei pressi di una borgata denominata ‘Anerina’, situata nel territorio comunale di Alfonsine ad una manciata di chilometri da Taglio Corelli.

"Si tratta – spiega Marosi – quasi esclusivamente di esemplari di temolo russo, carpa, amur e qualche pesce gatto, oltre a centinaia di avannotti. Pesci che poco meno di due mesi fa, durante l’evento alluvionale, dal vicino canale Destra Reno, le cui acque in quel periodo erano insane, si erano immessi in questo piccolo canale alla disperata ricerca di acqua pulita. La maggior parte, tra cui alcuni temoli russi della lunghezza di oltre un metro, è purtroppo morta, ma tanti altri esemplari sono ancora vita, anche se purtroppo in asfissia e allo strenuo delle forze".

"Da venerdì scorso – continua a raccontare il volontario della Enal Pesca di Alfonsine –, muniti di guadini ed indossando scafandro e stivali, abbiamo recuperato oltre 200 esemplari, caricandoli su un carretto per poi ‘liberarli’ nel Destra Reno e salvandoli quindi dall’inevitabile morte. In questi ultimi giorni abbiamo potuto anche contare sull’aiuto di due volontari inviati dalla Provincia, ma in questa corsa contro il tempo servirebbe un numero maggiore di persone disposte ad aiutarci".

Luigi Scardovi