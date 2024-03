FORMart, Ente di Formazione di Confartigianato dell’Emilia-Romagna, organizza i corsi di aggiornamento per gli Ispettori di Revisione indispensabili per continuare a dirigere le attività di controllo e revisione e confermare l’iscrizione al Registro Unico per Ispettori di Revisione. Al fine di mantenere il titolo abilitativo è stato infatti previsto ’obbligo di aggiornamento della formazione mediante specifici corsi con cadenza triennale. Per assolvere a tale obbligo, a metà aprile è previsto l’avvio di un corso organizzato da FORMart, con previsione di 50% in aula e 50% in modalità webinar. Informazioni, calendario e dettagli sul corso sono pubblicati sul sito www.confartigianato.ra.it