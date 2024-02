Corsi di formazione per gli istruttori

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi di formazione per insegnanti di teoria e istruttori di guida, organizzati da AU.RA Autoscuole, in avvio fra fine febbraio (i corsi da insegnante) e inizio aprile (quelli da istruttore).

Il 50% delle lezioni teoriche si svolgeranno durante alcuni fine settimana nella sede AU.RA. di piazza Paul Harris (Zona Darsena, via Trieste) a Ravenna, mentre il restante 50% si terrà in videoconferenza su piattaforma Zoom.

Per informazioni info@autoscuoleaura.it,

Per prenotazioni, corsi@autoscuoleaura.it