Corsi di musica per bambini. Aperte le iscrizioni

A Cervia, la musica diventa un’esperienza di scoperta e gioco per i più piccoli grazie ai corsi GiocaBimbo (3-5 anni) e GiocaSuono (4-6 anni), promossi dalla Scuola di Musica Rossini. Per i primi le lezioni sono previste ogni lunedì alle 17; per i più grandi ogni giovedì alle 16.40. I corsi partiranno lunedì in via della Rimembranza 2 e le iscrizioni sono già aperte. Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare la Scuola di Musica Rossini ai seguenti recapiti: 347-5839049; info@scuolarossini.it; www.scuolarossini.it