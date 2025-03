Corso di base di micologia

Il Gruppo Micologico Lughese ha programmato il corso base di micologia 2025: sei lezioni che si terranno alle 20.45 nella sala convegni nella sede di Ascom, in via Acquacalda 29 (entrata laterale da via Giotto 11). La quota di partecipazione è di 35 euro per l’intero corso. La prima lezione si terrà giovedì sera, con tema ’le stagioni dei funghi’. In seguito si parlerà di ’funghi di pianura e collina’ (13 marzo), ’val di Sole vista con gli occhi di Giacomo Bresadola’ (20 marzo),’sindromi di avvelenamento da funghi’ (27 marzo), ’l’impatto dei cambiamenti climatici sui tartufi’ (3 aprile) ed ’erbe spontanee in tavola’ (10 aprile). Info: 0545 34114 o 335 6464932.