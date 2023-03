Corso di formazione per nuove volontarie di Linea Rosa

L’associazione Linea Rosa, che ha una sede del centro antiviolenza anche a Russi in via G. Bruno 21, organizza con il patrocinio del Comune di Russi un corso gratuito per nuove volontarie che si svolgerà dal 13 aprile al 18 maggio 2023, dalle 20.30 alle 22.30, presso la sala Laghi al primo piano del Centro cuturale polivalente, in via Cavour 21. "La violenza di genere – spiega l’associazione - è un problema complesso e contrastarla richiede

l’impegno e le energie di tutti e tutte. Il corso di formazione ha l’obiettivo di far comprendere il fenomeno della violenza di genere, la metodologia dell’accoglienza, le strategie da adottare per sostenere le donne e intende approfondire il tema del maltrattamento e dell’abuso su donne e minori". Il corso è aperto a tutte le donne maggiorenni residenti nel comune di Russi. Le richieste di iscrizione vanno inviate entro il 3 aprile 2023, all’indirizzo email [email protected]

Le date e gli argomenti dei primi incontri: giovedì 13 aprile - Raccontiamo Linea Rosa: la sua storia, l’organizzazione e il coordinamento dei centri antiviolenza a livello locale, regionale e nazionale. I vari tipi di violenza. Giovedì 20 aprile: le attività del centro antiviolenza: accoglienza; ospitalità; sportello lavoro; assistenza legale; attività legate alla presenza di minori; sostegno psicologico; progetto mediazione culturale.