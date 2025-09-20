Corso di guida sicura per gli studenti faentini

Venerdì 26 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, piazza del Popolo a Faenza ospiterà la sesta edizione di ’In Piazza con le Scuole’, un’iniziativa del Progetto Sicurezza Faenza dedicata alla promozione della guida sicura e responsabile tra i giovani. "Girando il mondo – afferma il presidente dell’associazione Alvaro Vanni – mi sono reso conto che in Italia si faceva poco per la sicurezza stradale; da inizio anno sono morti 173 ciclisti e oltre 470 pedoni, quello che si fa evidentemente non è abbastanza; l’Emilia Romagna è la terza regione con 25 ciclisti uccisi; Progetto Sicurezza nasce nel 2018, cerchiamo di insegnare ai ragazzi come ci si deve comportare in modo civico per strada e a governare una bici". L’evento vedrà infatti la partecipazione di circa 200 studenti dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Cerini, ex Carchidio-Strocchi, che si cimenteranno in una gimcana di abilità e destrezza, opportunamente transennata per garantire la massima sicurezza. "Ci sarà una gimcana educativa e verranno poste delle domande ai ragazzi – dice Vanni – alla fine una giuria decreterà la classe che meglio si sarà comportata; non c’è modo migliore per insegnare ai ragazzi che coinvolgerli". L’iniziativa, organizzata dall’Associazione APS Progetto Sicurezza Faenza con il patrocinio del Comune di Faenza, dell’ACI Provinciale e la collaborazione degli Istituti Comprensivi Scolastici e della Polizia Municipale, nasce dalla consapevolezza che l’educazione stradale è momento fondamentale per la formazione dei cittadini di domani. L’obiettivo è trasformare i giovanissimi in pedoni e ciclisti consapevoli, preparandoli per quando diventeranno a loro volta automobilisti. Venerdì prossimo, tra gli ospiti, è attesa anche la partecipazione di Mirko Pirazzoli, Campione europeo MTB 2001 e formatore neuroscientifico specializzato in performance. "Ho percorso nella mia vita circa 500.000 km sulla strada – dice Pirazzoli – lo sport è fonte di educazione primaria e fa sviluppare moltissimo la capacità di concentrarsi; venerdì aspetto i ragazzi per l’attività che ho pensato per loro".

Caterina Penazzi