Ravenna
CronacaCorso di guida sicura per gli studenti faentini
20 set 2025
CATERINA PENAZZI
Cronaca
Corso di guida sicura per gli studenti faentini

Venerdì 26 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, piazza del Popolo a Faenza ospiterà la sesta edizione di ’In Piazza con le Scuole’, un’iniziativa del Progetto Sicurezza Faenza dedicata alla promozione della guida sicura e responsabile tra i giovani. "Girando il mondo – afferma il presidente dell’associazione Alvaro Vanni – mi sono reso conto che in Italia si faceva poco per la sicurezza stradale; da inizio anno sono morti 173 ciclisti e oltre 470 pedoni, quello che si fa evidentemente non è abbastanza; l’Emilia Romagna è la terza regione con 25 ciclisti uccisi; Progetto Sicurezza nasce nel 2018, cerchiamo di insegnare ai ragazzi come ci si deve comportare in modo civico per strada e a governare una bici". L’evento vedrà infatti la partecipazione di circa 200 studenti dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Cerini, ex Carchidio-Strocchi, che si cimenteranno in una gimcana di abilità e destrezza, opportunamente transennata per garantire la massima sicurezza. "Ci sarà una gimcana educativa e verranno poste delle domande ai ragazzi – dice Vanni – alla fine una giuria decreterà la classe che meglio si sarà comportata; non c’è modo migliore per insegnare ai ragazzi che coinvolgerli". L’iniziativa, organizzata dall’Associazione APS Progetto Sicurezza Faenza con il patrocinio del Comune di Faenza, dell’ACI Provinciale e la collaborazione degli Istituti Comprensivi Scolastici e della Polizia Municipale, nasce dalla consapevolezza che l’educazione stradale è momento fondamentale per la formazione dei cittadini di domani. L’obiettivo è trasformare i giovanissimi in pedoni e ciclisti consapevoli, preparandoli per quando diventeranno a loro volta automobilisti. Venerdì prossimo, tra gli ospiti, è attesa anche la partecipazione di Mirko Pirazzoli, Campione europeo MTB 2001 e formatore neuroscientifico specializzato in performance. "Ho percorso nella mia vita circa 500.000 km sulla strada – dice Pirazzoli – lo sport è fonte di educazione primaria e fa sviluppare moltissimo la capacità di concentrarsi; venerdì aspetto i ragazzi per l’attività che ho pensato per loro".

Caterina Penazzi

© Riproduzione riservata

