Corso di orticoltura, boom di richieste Si potrà seguire anche su Zoom Iscrizioni per i prossimi incontri

Boom di richieste per partecipare al corso di orticoltura ’Il bello di coltivare la vita’, al via stasera, organizzato dall’Auser. Infatti è stata raggiunta la capienza massima della sala Buzzi di via Berlinguer, per questo è stato previsto il collegamento da remoto con la piattaforma Zoom.

Viste le numerose richieste, inoltre, Auser si è attivata per organizzare la ripetizione di altre tre serate, sempre gratuite: il 7 marzo (“Erbe spontanee ed erbe aromatiche”, relatrici Luciana Mazzotti e Annalisa Tavazzani); 15 marzo (“Regole e consigli per una corretta difesa fitosanitaria negli orti urbani”, relatore Luca Fagioli) e 22 marzo (“Coltivare e produrre ortaggi per il consumo familiare”, relatore Daniele Selvi). Per le iscrizioni fino ad esaurimento posti e per ottenere il link per Zoom tel. 0544-1884430, mail [email protected] .