Corso di sommelier della birra, alle 20.30 presentazione al Darsenale

L’Associazione Italiana sommelier della Romagna propone, per la prima volta a Ravenna, un corso per diventare sommelier di primo livello della birra. Viene ospitato nel Darsenale e alle 20.30 di stasera sarà presentato, mentre il corso vero e proprio prenderà il via giovedì 16 gennaio. Condotto da sommelier Ais professionisti, il percorso formativo include le materie prime e la produzione, la degustazione della birra con relativa scheda di valutazione, e i diversi stili da tutto il mondo. Ogni lezione prevede la degustazione di quattro birre. Il livello comprende anche una visita a un birrificio e, a conclusione del corso, un quiz di valutazione e la degustazione di una delle birre oggetto delle lezioni. Info: 0547-415249, info@aisromagna.it