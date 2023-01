Allo spazio culturale ScambiaMenti sono aperte le iscrizioni per il corso di lingua tedesca –

livello base. Le lezioni inizieranno giovedì 9 febbraio e si terranno ogni settimana in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16. Il corso prevede 10 incontri la partecipazione è completamente gratuita. Le lezioni avranno sede di via Ippolito Nievo 2, a Cervia. Per informazioni si può contattare telefonicamente lo spazio culturale al 3382196514, oppure via mail all’indirizzo [email protected]