Corso Garibaldi, prove di rinascita Ma c’è chi non riaprirà più

di Damiano Ventura

Ci sono operai al lavoro negli spazi che prima di metà maggio scorso ospitavano alcune delle attività commerciali presenti in Corso Garibaldi. Stanno ancora sistemando, mettono in sicurezza, puntellano il soffitto. Il palazzo con il grande logo delle assicurazioni ospita ancora gli uffici ai piani superiori. È scritto nero su bianco in un cartello esposto nella vetrina degli uffici situati a pian terreno. Questi invece non sono operativi, "trasferiti in via Zaccagnini, ci scusiamo per il disagio".

Di fronte c’è il negozio di ottica "trasferita temporaneamente all’Ottica Atelier in Corso Mazzini", come lo storico negozio di calzature che si trovava lì accanto.

Sempre tramite un cartello ringrazia la clientela e avvisa della presenza di un’altra sede in Corso Matteotti. Il settore commerciale del resto costituisce la percentuale più alta nella stima delle attività che sono state interessate dall’alluvione in città. Di fronte a Piazza San Francesco un altro cartello indica che il gioielliere si è trasferito dall’altro lato della strada. E in effetti è aperto. Poi c’è Vs Cioccolato che "si evolve in Cioccolato 33" e "riaprirà a settembre in Corso Mazzini".

Il negozio di cialde di caffè invece è ancora vuoto, la vetrina è stata rotta dall’acqua in alcuni punti. Dentro non c’è nessuno. Un esercente spiega che "molti di coloro che erano in affitto hanno sospeso l’attività temporaneamente per consentire ai proprietari di eseguire i lavori strutturali e sugli impianti".

A InVino, che vendeva all’ingrosso prodotti enologici, è in corso il fuori tutto. "Ho provato fino all’ultimo a riaprire – evidenzia Andra Somay, titolare dell’attività –, ero lì la notte dell’alluvione, prima di scappare con i miei figli. Sono poi ritornata anche nei giorni successivi. Ho aiutato tutti, in quei giorni ci siamo dati una mano a vicenda, adesso però vari negozianti di questo corso che sono stati colpiti dall’alluvione stanno facendo conti e ragionamenti".

Nello specifico ci si chiede se valga di nuovo la pena riaprire. Servono investimenti e risorse in primis. "Ho subìto decine di migliaia di euro di danni–- prosegue la titolare di InVino –, mi ero costruita l’attività su misura, poi ho dovuto buttare via tutto. La voglia di riaprire c’è, ma io sono senza stipendio da due mesi e non mi metto in un altro finanziamento. D’altronde aiuti concreti dallo stato finora non se ne sono visti".

Non sono comunque mancate nei mesi scorsi le manifestazioni di solidarietà: "L’Enoteca Astorre aveva organizzato una serata di raccolta fondi e ci ha dato un piccolo contributo – puntualizza –, e anche il proprietario dei muri dove sorge la mia attività si è proposto di venirmi incontro. Io sono stata fortunata però ci sono casi in cui i proprietari hanno chiesto l’affitto agli esercenti alluvionati. Come si fa a vedere la situazione rosea in questo momento?".

La strada quindi appare ancora in salita. "A dirla tutta la situazione era ambigua anche prima dell’alluvione – racconta –. Corso Garibaldi, pur nei progetti che si stavano portando avanti era una zona più depressa rispetto agli altri corsi. Si pensi ai martedì d’estate dello scorso anno, eravamo stati tagliati un po’ fuori. È chiaro che dispiace la situazione anche perchè io abito in questo quartiere e so che anche per una questione di decoro la presenza delle attività e l’unico albergo in centro della città sono una risorsa importante. Adesso però, purtroppo – conclude – , è un periodo di incertezza".

Poco più avanti, verso il semaforo la merceria ha riaperto, così come il negozio di computer che sulla porta ha esposto un cartello fotografico per fare vedere fin dove era arrivata l’acqua. Anche lì vicino però altri operai sono al lavoro, stanno costruendo un muro e dividendo gli spazi della precedente attività.