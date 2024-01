Corso gratuito di fotografia di Emanuel Giordani

Dopo il successo degli anni passati, torna a Scambiamenti il corso di fotografia gratuito a cura di Emanuel Giordani. Quattro gli appuntamenti. Le prime due lezioni previste per il 15 e 22 gennaio riguarderanno la fotografia di base, l’introduzione all’esposizione, attrezzatura fotografica. Il 29 gennaio si applicheranno i rudimenti fotografici in ritrattistica, street photography, fotografia di eventi, paesaggistica; il 5 febbraio fotoritocco su smartphone. Le iscrizioni si chiudono domani. Occorre scrivere a: scambiamenti@comunecervia.it. Lezioni a Scambiamenti, in via Ippolito Nievo 2, a Cervia.