Corso gratuito per videomaker Entro domani le candidature

Apprendere nuove competenze per raccontare la realtà che ci circonda. È la seconda edizione di ’Costruire immagini’, corso per videomaker organizzato da Caritas e Farsi prossimo per ragazzi e ragazze fra 14 e 19 anni. Sette incontri gratuiti per 16 ore fra 27 giugno e 13 luglio o fra 12 e 28 luglio. Un video maker professionista presenterà le basi della fotografia, le tecniche di ripresa con cellulare, prove pratiche di ripresa sul campo su progetti sociali e infine l’introduzione al montaggio. Il corso è l’occasione per far conoscere ai giovani le realtà di Caritas e Farsi Prossimo e per raccontare la solidarietà ad altri coetanei attraverso un linguaggio universale come quello delle immagini.

Il corso è aperto a tutte e tutti e si svolgerà in via d’Azzo Ubaldini 7. È possibile inviare la propria candidatura entro domani, 19 giugno. Info whatsapp 393-911 0900. Invio candidature sul sito: bit.lycorsovideomakerfaenza .