Corso internazionale di chirurgia colorettale mininvasiva

La chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, guidata dal prof. Giampaolo Ugolini e con il supporto del dottor Isacco Montroni, ha ospitato dal 9 al 10 marzo un corso internazionale di chirurgia colorettale mininvasiva rivolta alla formazione di professionisti del settore provenienti da diversi paesi europei (Austria, Germania, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca). Marzo è il mese europeo di sensibilizzazione al tumore al colon-retto.

Assieme al team ravennate erano presenti il prof. albert wolthuis chirurgo colorettale di fama internazionale proveniente dall’Università di Leuven (Belgio), centro di riferimento europeo per la chirurgia colorettale. Nel corso delle due giornate, i partecipanti hanno assistito a diverse procedure chirurgiche dal vivo e approfondito tutte le tecniche più all’avanguardia. "L’evento – spiega il professor Ugolini – conferma il ruolo della Chirurgia di Ravenna come centro di riferimento internazionale per la cura dei tumori del colonretto e delle malattie infiammatorie croniche intestinali".