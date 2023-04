Corso per alimentaristi lunedì 8 maggio a Ravenna

Gli operatori del settore alimentare (OSA), per avere una formazione idonea in materia di igiene alimentare devono seguire determinati corsi di aggiornamento per la formazione di livello di rischio 1-2, ora tenuti da soggetti esterni alle Ausl, ma accreditati dalla Regione Emilia Romagna.

I corsi organizzati da FORMart, ente di formazione di Confartigianato, hanno durata di tre ore e validità di cinque anni per alimentaristi con livello di rischio 1 e di tre anni per alimentaristi con livello di rischio 2.

Il prossimo corso sarà lunedì 8 maggio dalle 9 alle 12 presso la sede FORMart di Ravenna in viale Newton 78. Per informazioni: [email protected] – tel. 0544.479811.