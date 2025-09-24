Corso per Guardie Zoofile . Iscrizioni fino al 29 settembre

Ancora pochi giorni per potersi iscrivere al corso per Guardie Zoofile lanciato dalla sezione bagnacavallese dell’Enpa – Ente Nazionale Protezione animali, insieme al nucleo provinciale delle Guardie Zoofile. Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano impegnarsi concretamente nella tutela degli animali e dell’ambiente. "Diventare guardia zoofila significa trasformare l’amore per gli animali in un impegno concreto e quotidiano, al servizio della legalità e della tutela dell’ambiente" spiegano dall’Enpa. L’attività formativa è stata concepita per essere seguita on line in diretta, a partire dal primo di ottobre, ogni mercoledì sera. La cadenza delle lezioni è infatti settimanale. Il corso è riconosciuto dalle autorità competenti e fornirà ai partecipanti le conoscenze giuridiche, tecniche e pratiche necessarie a svolgere l’attività di vigilanza zoofila. Le guardie zoofile Enpa operano sul territorio con funzioni di Polizia amministrativa e giudiziaria. Con il loro intervento contribuiscono a prevenire e contrastare i maltrattamenti sugli animali e a verificare il rispetto delle normative e promuovere una convivenza rispettosa tra uomo, animale e ambiente. Per partecipare al corso serve iscriversi entro il 29 settembre. Possono candidarsi cittadini maggiorenni, senza precedenti penali, motivati a dedicare parte del proprio tempo alla difesa dei diritti degli animali e dell’ambiente. Per informazioni contattare il numero 334-1746192.

Monia Savioli