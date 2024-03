Corso Saffi, la rinascita dopo l’alluvione

Varie équipe di operai e imprese di pulizie sono arrivate nei giorni scorsi in alcuni negozi di corso Saffi che risultavano abbandonati sin dallo scorso 17 maggio: il segnale di una lenta ripresa di quello che in centro storico a Faenza è, insieme a corso Garibaldi, uno dei due epicentri dell’alluvione. Un’impresa di pulizie è stata al lavoro per diverse ore in un negozio del lato nord del corso, che nei mesi precedenti l’alluvione ospitava una tabaccheria (spostatasi alcuni civici più in là), mentre al suo fianco sorgeva un negozio di strumenti per il cucito. L’obiettivo dei proprietari, stando a quanto si apprende sul posto, è di affittare i locali, oppure di cederli nell’eventualità di offerte ritenute all’altezza. I vari vani di cui sono composti i negozi, che arrivano ad affacciarsi fin sul cortile interno posto sul lato settentrionale, erano stati ovviamente già stati svuotati dal fango che aveva portato l’alluvione, ma una ripulitura da cima a fondo si è rivelata comunque necessaria. Poco più lontano, sul lato sud del corso, alcuni operai nelle stesse ore erano al lavoro per completare la risistemazione di un vano che precedentemente ospitava un negozio di abbigliamento. Sono ad ogni modo molte, nelle vicinanze, le attività anche di grandi dimensioni che non hanno riaperto, fra cui una popolare gelateria, mentre un ristorante si è spostato nella zona della piazza. Quante probabilità ci sono che quei negozi tornino a vivere nel futuro prossimo? Benché corso Saffi oggi presenti meno evidenti le tracce della devastazione intervenuta a maggio, quella porzione di città si appresta comunque a diventare un enorme cantiere, in coincidenza con il doppio set di interventi necessari per la parziale riapertura del Ponte delle Grazie e per la costruzione del Panel bridge che sorgerà al suo fianco.

Corso Saffi fu il punto del centro storico, insieme a corso Garibaldi, più devastato dall’alluvione, che qui arrivò direttamente dalle acque del Lamone: sui palazzi che si affacciano sulla strada è ancora visibile il segno lasciato dall’acqua, che superò il metro e mezzo d’altezza nel momento più critico. Nei giorni successivi al disastro il corso si trasformò in una sorta di discarica a cielo aperto, considerando che dagli edifici affacciati sui lati non esisteva altro luogo in cui gettare i materiali impregnati di fango. Alcuni negozi, anche grazie alla caparbietà dei loro titolari, riuscirono ad aprire già alcuni mesi dopo, come nel caso del centro estetico Sm Beauty; per altri i tempi si annunciano più lunghi. I negozi che si rivolgono al pubblico residente nelle vicinanze, come quelli di alimentari, stanno registrando una maggiore difficoltà a tornare ai volumi commerciali di inizio 2023, come è stato fatto notare anche da alcune grandi realtà, in virtù proprio del fatto che nei quartieri vicini, come quello di via Lapi o di via Pellico, sono ancora molte le persone lontane dalle loro case: nel complesso a inizio 2024 i faentini ancora privi di un appartamento erano circa 1.500. Un totale cui va sommato il numero di cittadini – non quantificabile in quanto non fanno più ricorso ai contributi di autonoma sistemazione – che hanno sì trovato una nuova casa ma in un’altra porzione della città, dicendo dunque addio alle aree più alluvionate.

Filippo Donati